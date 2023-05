Zwei Verletzte nach Maßkrug-Schlägerei bei Volksfest

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bei einer Maßkrug-Schlägerei auf einem Volksfest in Oberbayern sind zwei Männer verletzt worden. Ein 18-Jähriger habe einem 25-Jährigen in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) nach einem Streit mehrfach mit einem Maßkrug gegen den Kopf geschlagen, bis dieser zerbrochen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 25-Jährige sei nach dem Vorfall in einem Festzelt am Donnerstag mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der 18-Jährige wurde demnach leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge gegen beide Männer unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Beide blieben jedoch vorerst auf freiem Fuß.

