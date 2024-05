Zwei Verletzte durch chemische Dämpfe

Atemmaske - Ein Feuerwehrmann hält eine Atemmaske in den Händen. - Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Aus einem Abfallbehälter eines Unternehmens in Würzburg sind ätzende Dämpfe ausgetreten. Zwei Personen wurden bei dem Vorfall am Freitag verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Demnach war es bei der Entsorgung von Chemikalien in dem Abfallbehälter zu einer chemischen Reaktion gekommen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr barg den Behälter nach eigenen Angaben mit einem Überfass, um das Austreten von weiteren Dämpfen zu stoppen. Die Dämpfe seien mit einem Strahlrohr und Wasser niedergeschlagen worden. Wie es zu dem Stoffaustritt kommen konnte, werde aktuell ermittelt.

