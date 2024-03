Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Oberbayern

Bayerische Polizei - Ein Schild hängt am Eingang zu einer Polizeiinspektion. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 305 in Oberbayern sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 45-Jähriger geriet am Samstagmorgen bei Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Wagen einer entgegenkommenden 25-Jährigen zusammen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Beide wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

