Zwei Verletzte bei Bränden: 79-Jährige in Lebensgefahr

Bei zwei Bränden sind in München zwei Menschen verletzt worden. Eine Frau schwebte Polizeiangaben zufolge am Freitag in Lebensgefahr. Demnach war ein Feuer am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in der Wohnung der 79-Jährigen ausgebrochen. Anwohner hätten den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Dennoch zog sich die Bewohnerin lebensbedrohliche Brandverletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls am Donnerstag wurde bei einem Feuer in einem anderen Mehrfamilienhaus ein 66-Jähriger leicht verletzt. In beiden Fällen ermittelte die Polizei zur Ursache.

