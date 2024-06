Zwei Ukrainer in Murnau getötet: Ermittler suchen Zeugin

Murnau nimmt Abschied von getöteten Ukrainern - Neben dem Einkaufszentrum an dem am 27.04.2024 zwei Männer aus der Ukraine getötet worden sind, wurden Blumen niedergelegt. - Foto: Lukas Barth/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff auf zwei Ukrainer im oberbayerischen Murnau am Staffelsee suchen Ermittler nach einer wichtigen Zeugin. Sie soll am 27. April, dem Tag des Angriffs, nachmittags in Begleitung ihrer beiden Kinder lautstark in einem Murnauer Einkaufszentrum mit einem Mann diskutiert haben, bei dem es sich um den Tatverdächtigen handeln könnte, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft München am Freitag mit. Dabei soll russisch oder ukrainisch gesprochen worden sein.

Noch am selben Nachmittag Ende April waren zwei ukrainische Soldaten im Alter von 23 und 36 Jahren erstochen worden, die nach Kriegsverletzungen in Murnau behandelt wurden. Dringend tatverdächtig ist ein 57 Jahre alter Russe. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden konnte, ermittelt die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München.

