Zwei tote und vier verletzte Katzen bei Wohnungsbrand

Katzen sterben bei Zimmerbrand in München - Die Feuerwehr rettete nach eigenen Angaben vier Katzen aus der Brandwohnung. - Foto: -/Berufsfeuerwehr München/dpa

Bei einem Brand in einer Münchner Wohnung sterben zwei Katzen. Vier weitere werden verletzt.

Zwei Katzen sind bei einem Wohnungsbrand in München ums Leben gekommen. Vier weitere erlitten Rauchvergiftungen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Feuer brach laut einem Polizeisprecher am Donnerstag aus zunächst unklarer Ursache in der Wohnung im dritten Obergeschoss aus. Die beiden Bewohner hätten sich rechtzeitig ins Freie gerettet und seien unverletzt geblieben, hieß es von der Feuerwehr.

Demnach behandelten Einsatzkräfte die vier verletzten Katzen vor Ort mit Sauerstoff und brachten sie in eine Tierklinik. Ein Feuerwehrmann sei bei der Rettungsaktion von einer Katze gebissen und leicht verletzt in eine Klinik gebracht worden. Die Brandwohnung ist laut Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:240927-930-245123/1