Zwei Tote und ein flüchtiger Jäger: Die Pressekonferenz zum Amoklauf im Newsblog

Einsatzkräfte der Polizei stehen in Altenfelden im Mühlviertel in Oberösterreich, nachdem ein Mann erschossen worden ist. − Foto: Matthias Lauber/Laumat//APA/dpa

Ein 56-jähriger Jäger soll am Montag den Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg (Oberösterreich) und einen weiteren Mann getötet haben. Mit Hochdruck fahndet die Polizei nach dem Flüchtigen.



Öffentliche Fahndung mit Foto: Nach diesem Mann sucht die Polizei



Noch am Montag war die Fahndung auf Bayern und Tschechien ausgedehnt worden. Da die beiden Opfer auch mit der Jagd zu tun hatten, gilt ein Streit unter den Waidmännern als mögliches Motiv. Der Flüchtige wird als äußerst gefährlich eingestuft. Ermittelt wird wegen Mordes.



