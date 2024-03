Zwei tote Schlangen in Augsburger Stadtwald gefunden

Teppichpython - Eine Teppichpython, die Pilzsammler fanden, wird in einem Nabu-Artenschutzzentrum versorgt. - Foto: Peter Steffen/dpa

Nach dem Fund zweier toter Schlangen im Augsburger Stadtwald ermittelt die Polizei wegen möglicher Tierschutz-Verstöße. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, hatten Passanten die Tiere am Sonntag unweit voneinander entdeckt. Bei einer der beiden Schlangen soll es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Teppichpython mit einer Länge von etwa zwei Metern handeln. Um welche Art es sich bei der anderen Schlange handelt, war am Montag laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar.

Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass jemand die Python ausgesetzt hat. Wegen der niedrigen Temperaturen sei diese offenbar gestorben. Zum Halter der Tiere hatte die Polizei zunächst keine Erkenntnisse.

