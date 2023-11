Zwei tote Hunde und hoher Schaden nach Brand in Oberbayern

Bei einem Wohnhausbrand in Oberbayern sind zwei Hunde aufgrund einer Rauchgasvergiftung verendet - zudem entstand hoher Schaden. Die Bewohner des Hauses in einem Ortsteil von Beilngries (Landkreis Eichstätt) konnten sich nach draußen retten und wurden nicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das freistehende Haus durch einen technischen Defekt am Dienstag in Brand geraten. Der Schaden beläuft sich demnach auf einen sechsstelligen Betrag. Das Haus sei nun nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Brandursache.

