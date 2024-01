Zwei Todesfälle in Burgweinting – Spuren deuten auf ein Gewaltverbrechen

Am Freitagfrüh ist es im Regensburger Stadtteil Burgweinting zu zwei Todesfällen gekommen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.







In den frühen Morgenstunden wurde die Verkehrspolizei Regensburg auf die A3 zwischen die Anschlussstellen Universität und Burgweinting gerufen. Ein 45 Jahre alter Mann war ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet, dass der Mann von einer Brücke auf die Fahrbahn der A3 gesprungen war. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle in Richtung Passau komplett gesperrt.



Als die Beamten später die Wohnadresse des Mannes in Burgweinting aufsuchten, fanden sie die Leiche seiner 43-jährigen Ehefrau. Die Polizei traf vor Ort auch auf die beiden zwei und sieben Jahre alten Kinder. Ob diese beiden Zeugen des Todes ihrer Mutter wurden, ist laut der Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz noch unklar. Aktuell gebe es dafür keine konkreten Hinweise.





Spuren deuten auf Gewaltverbrechen hin





Die beiden Kinder werden derzeit von Polizei und einem Kriseninterventionsteam betreut. Auch das Jugendamt ist verständigt. Es wird sich dann weiter um die Kinder kümmern.



Wie die Polizei erklärt, deutet die Spurenlage an der Wohnadresse in Burgweinting derzeit auf ein Gewaltverbrechen hin – Spezialisten der Spurensicherung behandeln die Räume aktuell als Tatort. Mordermittler der Kriminalpolizei in Regensburg haben die weitere Aufklärung übernommen. Das geschieht – wie üblich – in enger Abstimmung mit der Regensburger Staatsanwaltschaft.



In welchem Zusammenhang die beiden Todesfälle stehen, wird derzeit momentan ermittelt, hieß es auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern. Nach aktuellem Stand gäbe es allerdings keine Hinweise darauf, dass eine dritte Person involviert sein könnte.









