Zwei Skifahrer bei Unfällen im Allgäu verletzt

Bei Unfällen am Fellhorn im Allgäu sind zwei Wintersportler verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 60 Jahre alter Skifahrer kollidierte am Mittwoch auf einer Piste mit einem 47 Jahre alten Snowboardfahrer, der eine Gruppe auf der Piste umfahren wollte, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 60-Jährige kam dabei zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Kurz darauf ereignete sich auf einer anderen Piste ein weiterer Unfall. Aus bislang unklaren Gründen stießen ein 54-Jähriger und ein 14 Jahre altes Mädchen beim Skifahren zusammen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei konnte er die Klinik wenig später wieder verlassen.

© dpa-infocom, dpa:240215-99-999909/3