Zwei Sicherheitsleute in Asylbewerberunterkunft attackiert

In Mittelfranken soll ein Trio zwei Securitymitarbeiter angegriffen haben. Das ist über die Hintergründe bekannt.

Drei Männer sollen in einer Asylbewerberunterkunft in Ansbach zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter geschlagen und verletzt haben. Die Mitarbeiter hatten am Mittwoch einem 23 Jahre alten Bewohner einen Abschiebebescheid übergeben, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollen der 23-Jährige, ein 29 Jahre alter Bewohner und ein Unbekannter auf zwei Mitarbeiter im Alter von 36 und 40 Jahren mit Fäusten eingeschlagen haben. Die beiden Opfer hätten sich ins Freie gerettet, hieß es weiter.

Daraufhin sollen die drei Verdächtigen das Büro des Sicherheitsdienstes in der Unterkunft verwüstet haben. Die beiden Geschädigten seien ambulant im Klinikum behandelt worden. Die Schwere ihrer Verletzungen und die Schadenshöhe des verwüsteten Büros waren laut Polizei zunächst unbekannt. Die Verdächtigen sollen einem Polizeisprecher zufolge unter anderem einen Laptop zerstört, Glasscheiben demoliert und eine Tür beschädigt haben. Gegen die drei werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

