Zwei Schwerverletzte nach Unfall in München

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle - Bei einem Unfall in München sind zwei Menschen schwer verletzt worden. (Symbolbild) - Foto: Stefan Puchner/dpa

Mehrere Autos kollidieren in der Landeshauptstadt. Die Feuerwehr muss ein spezielles Gerät benutzen, um die Verletzten zu retten.

Bei einem Unfall in München sind zwei Schwerverletzte mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts evakuiert worden. Damit wurde das Dach des Unfallautos entfernt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zwei Fahrzeuge sind demnach am Samstagabend in der Landeshauptstadt zusammengestoßen. Eines der Autos sei dabei über den Randstein auf den Gehweg geschleudert worden. Dort kam es den Angaben zufolge zum Stehen. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Auf das andere Auto prallte währenddessen ein weiteres Fahrzeug.

Um die beiden Schwerverletzten zu retten, wurde demnach das Dach ihres Autos entfernt. Der 26-jährige Fahrer und die 23-jährige Beifahrerin seien dann in Schockräume von Münchner Kliniken gebracht worden. Die anderen am Unfall beteiligten Menschen blieben unverletzt. Der verursachte Schaden liegt den Angaben der Feuerwehr zufolge im unteren sechsstelligen Bereich. Die Unfallstraße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

