Zwei schwere Stürze an zwei Tagen: Skifahrer aus Deutschland gestorben

Ein Skifahrer aus Deutschland ist nach einem Sturz auf einer Piste im Tiroler Skigebiet Ischgl gestorben. Es war es nicht der erste schwere Sturz des Urlaubers.









Wie die Polizei Tirol am Dienstag auf PNP-Nachfrage mitteilte, war der 81 Jahre alte Skifahrer aus Leipzig bereits am vergangenen Freitag auf einer blauen Piste in Ischgl gestürzt. Weil sich sein Zustand nach der Erstversorgung zunehmend verschlechterte, wurde er ins Klinikum nach Innsbruck geflogen. Dort starb er einen Tag später, wie am Montag bekannt wurde.



Ob der Sturz auf der blauen Piste die tödlichen Verletzungen verursacht hat, ist unklar. Wie sich laut Polizei erst später herausstellte, war der 81-Jährige bereits am Mittwoch ein erstes Mal schwer gestürzt. Dabei war auch sein Skihelm gesprungen.

− age