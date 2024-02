Zwei Rauchgasvergiftungen bei Brand ehemaliger Tankstelle

Bei einem Brand in einer ehemaligen Tankstelle in Mittelfranken haben zwei Menschen leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Warum das Feuer im Untergeschoss des Gebäudes ausbrach, war zunächst unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Samstagabend hatten demnach Anwohner bei Thalmässing (Landkreis Roth) den Brand gemeldet, der beim Eintreffen der Feuerwehr bereits das gesamte Untergeschoss erfasst hatte. Zuvor hatten eine 43-jährige Frau und ein 49 Jahre alter Mann versucht, den Brand selbst zu löschen und dabei die Rauchgasvergiftungen erlitten. Der entstandene Sachschaden stand zunächst noch nicht fest.

