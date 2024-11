Zwei Polizisten nach Angriff mit Pfefferspray verletzt

Am Münchner Hauptbahnhof gibt es eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Ein Mann sprüht Pfefferspray. Als die Beamten ihn festnehmen wollen, werden auch sie angegriffen.

Zwei Polizisten haben in München bei einem Angriff mit Pfefferspray Verletzungen erlitten. Die 23-jährige Beamtin und der 26-jährige Beamte wollten in der Nähe des U-Bahnhofs am Hauptbahnhof einen 24-Jährigen nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen festnehmen, als sie von ihm angegriffen wurden, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann sprühte den Angaben zufolge dem Polizisten das Pfefferspray aus wenigen Zentimetern Entfernung direkt ins Gesicht. Zuvor hatte der Mann bereits gegen mehrere Personen Pfefferspray eingesetzt. Anschließend wurde der 24-Jährige festgenommen. Die weiteren, an der Auseinandersetzung beteiligten Personen verschwanden in der Zwischenzeit vom Tatort, hieß es.

Der 26-jährige Polizist wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 23-jährige Beamtin erlitt leichte Verletzungen. Der 24-Jährige wurde wegen des Widerstandes gegen und eines Angriffs auf Polizeibeamte sowie gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

