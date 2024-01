Feuerwehr - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Gebäudebrand im niederbayerischen Osterhofen (Landkreis Deggendorf) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei wurde am Mittag zunächst ein Dachbodenbrand gemeldet. Später stand dann das Haus in Vollbrand, sagte ein Polizeisprecher. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

