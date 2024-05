Zwei Menschen verletzt: Ilamfeindlichen Hintergrund vermutet

Ein alkoholisierter 36-Jähriger soll in einem Schnellrestaurant im Pasinger Bahnhof in München zwei Menschen beleidigt, angegriffen und verletzt haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler bei den Taten am Montag von einem islamfeindlichen Hintergrund aus, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag.

Der Mann habe einer 30-jährigen Bahn-Mitarbeiterin zunächst gegen die Schulter geschlagen und sich dann neben sie gesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Als die türkische Staatsangehörige und ihr irakischer Kollege aufstanden, soll er dem 54-Jährigen auf den Rücken und mit der Faust ins Gesicht geschlagen sowie ihn gewürgt haben. Außerdem habe er die beiden mit dem Leben bedroht als sie sich in einen Mitarbeiterraum flüchteten.

Der 36-Jährige versuchte vor der alarmierten Bundespolizei zu flüchten. Ein Polizist nahm ihn am Bahnhofsvorplatz vorläufig fest und wurde dabei ebenfalls verletzt. Bei dem Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von 3,8 Promille festgestellt.

Vor dem Vorfall im Schnellrestaurant soll der Mann zudem im Supermarkt am Pasinger Bahnhof einen Ladendiebstahl begangen, einen Mitarbeiter verletzt und eine Glastür beschädigt haben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Zudem würden weitere Straftatbestände geprüft, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Gegebenenfalls werde dann der Staatsschutz hinzugezogen.

