Zwei Menschen sterben bei Unfall auf der B20 im Bayerischen Wald

Auf der B20 im Landkreis Cham sind in der Nacht zum Samstag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. − Foto: Bastian Schreiner

Zwei Menschen sind in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall auf der B20 im Bayerischen Wald ums Leben gekommen. Zwei Autos waren nahe Traitsching (Landkreis Cham) frontal zusammengeprallt.









Der Unfall ereignete sich laut ersten Informationen kurz nach Mitternacht. Warum die beiden Autos im Gegenverkehr kollidierten waren, blieb zunächst unklar. Ein Gutachter wurde noch in der Nacht angefordert, um den Unfallhergang zu analysieren.



In den beiden Fahrzeugen saßen noch fünf weitere Menschen, die teils schwer verletzt wurden. Die B20 blieb in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt.



Ausführlicher Bericht folgt

− bli