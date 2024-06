Polizei - Symbolbild - Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei. - Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei Menschen sind nach einem Frontalzusammenstoß in Schwaben in Lebensgefahr. Die Feuerwehr befreite die beiden Fahrer im Alter von 20 und 37 Jahren aus ihren Fahrzeugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Hergang des Unfalls vom Samstag bei Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) ist genauso wie die Ursache bislang noch unklar.

