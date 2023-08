Zwei Menschen bei Hundeangriffen verletzt

Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein 35-Jähriger ist auf einem Feldweg im Landkreis Ansbach in Mittelfranken von drei Hunden angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben vom Mittwoch in Dinkelsbühl zu Fuß unterwegs, als ihm eine Frau mit ihren drei großen Hunden entgegenkam. Sie hatte die Tiere nicht angeleint und ließ sie frei herumlaufen.

Die Hunde rannten den Angaben zufolge sofort auf den Mann zu und bissen ihn mehrfach in die Beine. Der 35-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Dienstag tiefe Bisswunden an beiden Waden, die stark bluteten. Er wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Klinikum gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

In Garmisch-Partenkirchen wurde am Dienstag eine 13-Jährige ebenfalls durch Hundebisse verletzt. Die Halterin hatte ihre beiden Hunde vor einem Einkaufszentrum zurückgelassen. Die Tiere seien über eine Stunde lang der Hitze ausgesetzt gewesen. Sie wurden wild und griffen die 13-Jährige den Angaben zufolge an, als sie an den Tieren vorbeilief. Das Mädchen erlitt eine Bisswunde an den Beinen. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt.

