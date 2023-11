Zwei Menschen bei Brand in Wohnhaus verletzt

Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand eines Wohnhauses in der Oberpfalz sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brannten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache beide Doppelhaushaushälften eines Gebäudes in Mintraching (Kreis Regensburg).

Nach den Angaben hatte eine Bewohnerin Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte befanden sich bereits der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte und ein Wohnmobil vor dem Gebäude in Vollbrand. Das Feuer breitete sich auch auf die andere Haushälfte aus.

Die Bewohner konnten sich selbst aus dem Gebäude retten, zwei von ihnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Schadenshöhe ist noch unklar, wie es hieß.

