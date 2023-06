Zwei Männer wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen

Handschellen - Ein Mann trägt Handschellen. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Weil sie mit großen Mengen Drogen gehandelt haben sollen, hat die Polizei in Unterfranken zwei Männer festgenommen. In der Wohnung der beiden 27 und 22 Jahre alten Männer fanden Ermittler zudem sieben Kilogramm an Drogen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei handelte es sich den Angaben nach um Marihuana, Haschisch und Kokain.

Der 27-Jährige gilt den Ermittlern als mutmaßlicher Haupttäter. Er soll in Miltenberg mit Hilfe des 22-Jährigen Drogen verkauft haben. Die Polizei war dem Älteren bereits seit März auf der Schliche. Ein Richter erließ am Mittwoch gegen beide wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beziehungsweise wegen Beihilfe dazu Untersuchungshaft. Gegen den 22-Jährigen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.

