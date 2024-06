Zwei Männer von Stichflamme verletzt

Zwei Männer wollten eigentlich nur einen Stromgenerator einschalten. Plötzlich gab es im Keller eine große Stichflamme. Die Polizei glaubt, die Ursache im vergangenen Hochwasser zu finden.

Beim Einschalten eines Notstromaggregats in Kötz (Landkreis Günzburg) hat es eine Stichflamme gegeben - zwei Männer wurden verletzt. Ein 64- und ein 37-Jähriger seien mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Während des Hochwassers im Juni sei Heizöl in dem Keller des Wohnhauses ausgelaufen, glauben die Ermittler. Mit der Zeit hätten sich dadurch Dämpfe in dem Kellerraum gebildet. Als die beiden Männer dann den Stromgenerator am Donnerstagmittag einschalteten, entzündeten sich die Gase schlagartig in der Luft und es kam zu einer Stichflamme. Die beiden konnten das Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder verlassen.

