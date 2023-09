Zwei Männer überfallen Rosenheimer (28) mit Messer

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagabend einen 28-Jährigen in Rosenheim mit einem Messer bedroht, leicht verletzt und ausgeraubt. Das meldet die Polizei am Montag.



Demnach ereignete sich der Überfall um kurz vor 21 Uhr in der Jahnstraße auf Höhe des Eingangs zum Mangfallpark. Die beiden Täter sprachen den Mann an. Einer von ihnen bedrohte den 28-Jährigen mit einem Messer, der andere forderte Bargeld. Dabei verletzten die Männer das Opfer auch mit dem Messer, der junge Mann trug kleinere Schnitte im Bereich des Oberkörpers davon. Die Täter machten sich laut Polizei mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag davon. Trotz sofortiger Fahndung konnten sie flüchten.





Beschreibung der Täter





Bei den beiden Tätern handelt es sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen um zwei vermummte zwei Männer. Diese trugen bei der Tat schwarze Kleidung (Jogginghose, Hoodie, Schuhe). Beide hätten deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen. Einer der beiden Männer sei etwa 170 Zentimeter groß gewesen.



Noch am selben Abend begann die Kripo mit den Ermittlungen. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rosenheim, erste Ermittlungen.

− els