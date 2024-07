Zwei Männer nach tödlichem Unfall in U-Haft

Eine junge Motorradfahrerin stirbt beim Zusammenstoß mit einem Auto. Der Fahrer soll sich zuvor ein verbotenes Autorennen mit einem anderen Mann geliefert haben.

Nach einem Unfall mit einer getöteten Motorradfahrerin in Niederbayern sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen die zwei 19-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der fahrlässigen Tötung sowie der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen und Gefährdung des Straßenverkehrs, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer stehen im Verdacht, sich Anfang Juli auf der Bundesstraße 388 in Unterdietfurt (Landkreis Rottal-Inn) ein Rennen geliefert zu haben, bei dem eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin ums Leben kam. Einer der Autofahrer soll nach früheren Angaben der Polizei in einer langgezogenen Kurve zum Überholen in den Gegenverkehr gelenkt haben.

Dort sei der Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad der 22-Jährigen zusammengeprallt. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle. Eine Autofahrerin, die hinter dem Motorrad gefahren war, stieß ebenfalls mit dem Auto des Mannes zusammen. Die 53-Jährige wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall richtete die Polizei eine Ermittlungsgruppe ein, die nun zur Festnahme der beiden Verdächtigen führte.

