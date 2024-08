Zwei Männer nach Bäckerei-Einbruch in Untersuchungshaft

Zwei Verdächtige werden nach einem nächtlichen Einbruch in Niederbayern festgenommen. Doch diese Tat könnte nur die Spitze des Eisbergs sein.

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) sind zwei Männer festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Mehrere Streifenwagen fuhren in der Nacht zum Mittwoch wegen eines Einbruchsalarms zur Bäckerei, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden ein 43-Jähriger am Tatort und ein 39-Jähriger in Tatortnähe festgenommen. Die beiden sollen gewaltsam in die Bäckerei eingebrochen sein und die Tageseinnahmen aus einem Tresor gestohlen haben.

Noch am selben Tag erging laut Polizei ein Haftbefehl gegen die beiden, unter anderem wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Die Ermittler prüfen nun Zusammenhänge zu mehreren ungeklärten Einbrüchen seit Anfang Juni in Bäckereien in der Region und in der Oberpfalz. Zuletzt habe es am selben Tag einen versuchten Einbruch in eine Landauer Bäckerei gegeben.

