Zwei Männer in U-Haft nach Bierkrug-Schlägerei

Knapp drei Monate nach zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen bei einem Schützenfest in Oberfranken hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Den beiden 25 und 27 Jahre alten Männer werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die beiden Deutschen sollen Ende August einen 40-Jährigen mit einem Bierkrug geschlagen haben. Als der Mann schon am Boden lag, sollen sie ihn weiter getreten und geschlagen haben.

Die Polizei ermittelt nach dem Schützenfest in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) zudem wegen eines weiteren versuchten Tötungsdelikts in derselben Nacht. Ein weiterer Mann hatte dabei durch einen Bierkrugschlag gegen den Kopf zwei Zähne verloren. Die Kripo suchte in diesem Fall weiter nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:231117-99-983041/2