Zwei Lotto-Gewinne gehen nach Bayern – allein 24 Millionen Euro nach Mittelfranken

Sieben Zahlen haben einem Lotto-Spieler oder einer Lotto-Spielerin aus Mittelfranken viel Geld beschert. Doch es ist nicht der einzige Millionen-Gewinn vom Wochenende, der nach Bayern wandern soll.









Rund 24 Millionen Euro hat ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin aus Mittelfranken am Wochenende mit einem Tippschein gewonnen. Auf dem Schein seien mit 4, 12, 24, 26, 29 und 47 sowie der Superzahl 8 die sieben nötigen Zahlen der Samstagsziehung für die höchste Gewinnklasse getippt worden, teilte Lotto Bayern mit. Der oder die Gewinnerin habe nun bis Ende des Jahres 2027 Zeit, die Summe von exakt 24.095.707,40 Euro für sich zu reklamieren.



Auch zweiter Lotto-Millionengewinn geht nach Franken





Laut Lotto Bayern war es aber nicht der einzige Millionen-Gewinn vom Wochenende, der für Franken bestimmt ist. Eine Spielerin oder ein Spieler aus Unterfranken habe mit sechs richtigen Zahlen mehr als 2,3 Millionen Euro gewonnen. Um wen es sich handelt, blieb aber auch in diesem Fall zunächst unklar.

− dpa/cav