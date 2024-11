Zwei Kletterer am Gamsalmkopf schwer verletzt – beide per Hubschrauber in Klinik gebracht

Zwei Menschen haben sich bei einem Kletterunfall am Untersberg im Bereich des Gamsalpkopfes in den Berchtesgadener Alpen schwer verletzt. Ein 34-Jähriger stürzte ab, seine Seilpartnerin wurde durch den dadurch ausgelösten Steinschlag verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.









Ein 34-jähriger Österreicher wollte mit seiner Kletterpartnerin die Südkante des Gamsalpkopfes klettern. Die beiden Kletterer waren am Sonntag frühmorgens am Wanderparkplatz Ettenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) losgegangen um über die Hochkampschneid zum Einstieg der Klettertour zu gehen.



Gegen 10 Uhr kletterte der 34-jährige aus dem österreichischen Bezirk Hallein die erste Seillänge im Vorstieg. Kurz vor dem nächsten Standplatz stürzte der Kletterer aus unbekannter Ursache ab, teilt die Polizei mit.





Erhebliche Kopfverletzungen





Dabei zog sich der Kletterer erhebliche Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber aus Salzburg in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen werden.



Seine Seilpartnerin zog sich durch ausgelösten Steinschlag leichte Verletzungen zu und diese wurde durch einen weiteren Rettungshubschrauber aus Zell am See ausgeflogen. Die Verständigung der Rettungskräfte war durch eine andere Seilschaft, welche sich in einer benachbarten Klettertour befanden, erfolgt. Da diese bereits relativ weit oben waren, war es ihnen nicht mehr möglich gewesen zu dem verletzten Kletterer abzusteigen.





Unfallhergang wird ermittelt





Die Bergwacht Marktschellenberg war mit elf Personen im Einsatz und unterstützte die Rettungskräfte aus Österreich bei diesem Einsatz.

Der Kletterunfall wurde durch einen Polizeibergführer und eine Alpinbeamtin der Alpinen Einsatzgruppe der Grenzpolizei Piding aufgenommen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

− nb