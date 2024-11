Zwei Jahre nach Rücktritt: Hinteregger gibt Profi-Comeback

Vor mehr als zwei Jahren verkündet Frankfurts Publikumsliebling Hinteregger überraschend seinen Rücktritt als Profi. Nun gibt der Österreicher, der oft auch durch Eklats auffällt, ein Comeback.

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Martin Hinteregger kehrt überraschend aus seiner Profifußball-Rente zurück. Der 32-jährige Österreicher heuert bei Austria Klagenfurt an, wo er einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieb. Im Erstligateam von Cheftrainer Peter Pacult ist der Ex-Nationalspieler, der in einer Karriere öfter durch Skandale und einen plötzlichen Rücktritt auffiel, ab 1. Januar 2025 spielberechtigt.

Hinteregger war in Deutschland für Mönchengladbach, Augsburg und Frankfurt aktiv. Mit der Eintracht feierte der als Kultfigur beliebte Abwehrspieler 2022 den Gewinn der Europa League und den größten Erfolg seiner Karriere. Kurz darauf beendete er - trotz eines noch laufenden Vertrags - seine Laufbahn als Profi. Er kehrte in die österreichische Heimat zurück, wo er bis zuletzt in der fünften Liga bei seinem Jugendverein SGA Sirnitz aktiv war.

Hinteregger habe „wieder Feuer gefangen“

„Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Nach körperlich und mental sehr anstrengenden Jahren war es wichtig für mich, etwas Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten“, sagte er in einer Klagenfurt-Mitteilung nun. „Doch mir ist jetzt klar geworden, dass meine Geschichte als Fußballer noch nicht zu Ende geschrieben ist, dass ich bereit bin, mich auf hohem Niveau zu messen und zu beweisen.“

Vereins-Geschäftsführer Günther Gorenzel - in Deutschland einst bei 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern als Co-Trainer und Manager aktiv - lobte seinen neuen Spieler: „Er hat wieder Feuer gefangen, die Motivation und der Ehrgeiz sind zurück.“

Etliche Eklats in seiner Fußballer-Vita

Hinteregger war als Verteidiger oft ein Erfolgsgarant. Er machte aber auch mit Negativ-Schlagzeilen abseits des Platzes von sich zu hören. Augsburg suspendierte ihn wegen einer Interview-Attacke gegen Trainer Manuel Baum; während eines FCA-Trainingslagers in Österreich tauchten Videos auf, wie er im Vollrausch über ein Volksfest torkelte.

In seiner Frankfurter Zeit plauderte in einem Interview Interna aus. Zusammen mit einem Politiker mit Kontakten zur rechtsextremen Identitären Bewegung wollte Hinteregger 2022 ein Hobby-Turnier organisieren. Jüngst wurde er vorläufig suspendiert, weil er einen gegnerischen Fan umgestoßen haben soll - die Suspendierung wurde wieder aufgehoben.

