Zwei Hunde töten Chihuahua durch Bisse: Frau leicht verletzt

Zwei große Hunde haben in Niederbayern einen Chihuahua totgebissen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 77-jährige Hundehalterin am Dienstag in Passau mit ihrem kleinen Hund beim Spaziergang auf eine Frau mit mutmaßlich zwei Bulldoggen getroffen. Diese hätten sich losgerissen und den Chihuahua samt Halterin angegriffen. Das kleine Tier sei durch mehrere Bisse getötet, seine Besitzerin leicht verletzt worden. Die Halterin der Doggen sei geflüchtet und werde von der Polizei gesucht.

© dpa-infocom, dpa:240221-99-67238/2