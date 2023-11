Zwei Frauen von Unbekanntem angegriffen

Im schwäbischen Dillingen an der Donau sind zwei Frauen jeweils von einem unbekanntem Mann angegriffen worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand sei es denkbar, dass es in beiden Fällen derselbe Mann war, teilte die Polizei am Freitag mit.

Am Sonntagmittag war eine 33-jährige Frau von einem bislang unbekannten Täter auf der Straße gepackt worden. Offenbar wegen der Gegenwehr der Frau ließ der Mann von ihr ab und flüchtete.

Am Donnerstagmittag war eine 46-Jährige in einem örtlichen Wald unterwegs und wurde ebenfalls von einem bislang unbekannten Täter gepackt. Als sie zu Boden ging, versuchte der Unbekannte ihre Hose herunterzuziehen. Wegen der Gegenwehr der Frau sowie eines hinzukommenden Passanten ergriff auch hier der Unbekannte die Flucht.

© dpa-infocom, dpa:231124-99-65881/2