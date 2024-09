Zwei aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern geflohene Straftäter sind nach Polizeiangaben in der Türkei gefasst worden. Die 27 und 31 Jahre alten Männer waren am 17. August zusammen mit zwei weiteren Insassen aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing geflohen. Die beiden anderen Männer wurden in Österreich festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240907-930-226028/1