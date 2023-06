Zwei Esel laufen neben Bahnstrecke her

Zwei ausgebrochene Esel sind am Mittwochabend in Schwaben neben einer Bahnstrecke hergelaufen. Der Zugverkehr wurde dadurch nicht beeinträchtigt, so ein Sprecher der Polizei. Nur ein Zug in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) musste langsamer fahren, von dort wurden die Tiere dann auch gemeldet. Die Esel wurden kurz danach an einem Schnellrestaurant in Donauwörth erneut gesehen. Eine Streife der Polizei konnte die beiden Tiere in ein umzäuntes Grundstück locken. Der ausfindig gemachte Halter brachte die Esel wieder nach Hause. Sie sollen in einer umzäunten Weide untergebracht gewesen sein. Da es ein Einzelfall war, werde gegen den Eselhalter nicht ermittelt, sagte der Polizeisprecher.

