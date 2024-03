Modegeschäft in Regensburg ausgeräumt: Hunderttausende Euro Beute

Ware für mehrere Hunderttausend Euro haben Diebe in der Nacht auf Dienstag aus einem Regensburger Modegeschäft gestohlen. Die Polizei sucht nach dem Fahrzeug, mit dem die Unbekannten vermutlich ihre Beute weggebracht haben. Und es gab noch weitere Einbrüche.









Fast vollständig leer räumten die unbekannten Täter ein Modegeschäft in der Regensburger Residenzstraße: Sie stahlen die Ware aus den Ausstellungs- und Nebenräumen. Aufgrund der enorm großen Warenmenge vermutet die Polizei Regensburg, dass zur Tatzeit ein Kleintransporter oder eine ähnliches Fahrzeug in der Nähe geparkt war.





Einbruch im Regensburger Drogeriegeschäft für Hanfartikel





Am Montagabend gab es in Regensburg noch zwei weitere Einbrüche: Gegen 21.15 Uhr drangen Diebe in ein Drogeriegeschäft für Hanfartikel in der Fröhliche-Türken-Straße ein. Sie stahlen Ware im Wert von mehreren Hundert Euro.



Außerdem wurde den Polizeiangaben zufolge auch in ein Café in der Regensburger Altstadt eingebrochen. Ein Zusammenhang sei aber „zumindest nicht naheliegend“, sagte ein Polizeisprecher. „Im Modegeschäft war ein ganz anderes, professionalisiertes Vorgehen nötig.“



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise unter 0941/506-2888.

