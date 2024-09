Zwei Einbrüche in Restaurants im Landkreis Passau

In derselben Nacht kommt es in einer Region zu zwei Einbrüchen in Gastrobetrieben. Ein Zusammenhang besteht laut Polizei nicht - doch der Schaden ist groß.

Im Landkreis Passau hat es in derselben Nacht zwei Einbrüche in zwei Restaurants gegeben. Die unbekannten Täter nahmen jeweils große Mengen Bargeld mit und flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen lagen zunächst nicht vor, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Unbekannte öffnen Tresor gewaltsam und flüchten mit Bargeld

Aus einem Tresor in einem Schnellrestaurant in Pocking entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag eine hohe Summe Bargeld im fünfstelligen Bereich - und verursachten nach Angaben der Sprecherin einen ähnlich hohen Schaden. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster des Schnellrestaurants auf und öffneten die Bürotür und den Tresor mit Gewalt.

In Wegscheid flüchteten Unbekannte demnach in derselben Nacht ebenfalls unter anderem mit einem „größeren Betrag Bargeld“. Angaben zur genauen Höhe der Beute machte die Sprecherin nicht. Ein Sachschaden entstand laut Sprecherin ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der oder die Täter drangen in eine Gaststätte an einem See ein und benutzten wohl ein Fahrzeug, um den Tresor abzutransportieren.

In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe.

