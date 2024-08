Zwei Dachstühle in Flammen - Brand unter Kontrolle

In einem Dachstuhl eines Wohnhauses bricht ein Feuer aus. Kurze Zeit später steht das ganze Dach in Brand und die Flammen breiten sich weiter aus.

Zwei Dachstühle stehen in Emmerting im Landkreis Altötting komplett in Flammen. Wegen starken Rauchs sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, sagte ein Polizeisprecher.

Am Nachmittag war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebrochen. Die Flammen sollen dann auf das Dach eines angrenzenden Wohnhauses übergegriffen haben. Nach Polizeiinformationen ist das Feuer aber inzwischen unter Kontrolle. Es sei wohl nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, so der Sprecher weiter.

© dpa-infocom, dpa:240830-930-218198/1