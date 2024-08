Zwei Buben fahren unerlaubt mit Pritschenwagen

Zwei 15-Jährige sind unerlaubt mit einem fremden Pritschenwagen unterwegs. Die Spritztour endet im Graben.

Zwei 15-Jährige sind bei Sommerach (Landkreis Kitzingen) unerlaubt mit einem fremden Pritschenwagen durch die Gegend gefahren und im Straßengraben gelandet. Die beiden Jugendlichen hätten angegeben, am Sonntag abwechselnd mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. An dem Pritschenwagen entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Das Fahrzeug war am Vormittag am Waldrand in dem Graben gefunden worden, trotz fehlender Zulassung wurde der Halter ermittelt. Dieser habe noch gar nicht bemerkt gehabt, dass der Wagen fehlte.

Am Nachmittag seien die beiden Jungen zusammen mit den Eltern zur Polizei gekommen, sie hätten die unerlaubte Spritztour zugegeben. Gegen die beiden Minderjährigen werde unter anderem wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240812-930-201036/1