Zwei Betrunkene stehlen Deko-Baum von Gaststätte

Zwei betrunkene Männer haben den Baum einer Gaststätte in Schwaben gestohlen. Der Baum war zur Dekoration vor dem Gebäude in Memmingen aufgestellt worden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer im Alter von 18 und 25 Jahren sollen den zweieinhalb Meter hohen Baum in der Nacht auf Dienstag mitgenommen haben. Kurze Zeit später seien sie aber von der Polizei aufgehalten worden und mussten ihn wieder zurückbringen. Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls gegen sie.

