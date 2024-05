Zwei Autofahrerinnen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Frontalzusammenstoß nahe Ansbach schwer verletzt worden. Die 69-Jährige und die 27-Jährige kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 69-Jährige war aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender 45-jähriger Autofahrer konnte noch ausweichen, die ihm nachfolgende 27-Jährige jedoch nicht. Beide Autos stießen frontal zusammen. An den Autos entstand beim Unfall am Freitag jeweils ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro.

