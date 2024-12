Zwei Auffahrunfälle auf A70 - drei Verletzte

Kurz nacheinander kommt es auf einer Autobahn in Oberfranken zu zwei Unfällen. Drei Menschen werden verletzt. Auch der Schaden ist immens.

Infolge zweier Auffahrunfälle ist ein Mann auf der Autobahn 70 bei Scheßlitz (Landkreis Bamberg) schwer verletzt worden. Zuvor war eine 46-Jährige mit ihrem Auto auf einen vorausfahrenden Kleintransporter aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe sie auf die linke Spur gewechselt und dabei ein heranfahrendes Auto übersehen. Die beiden Fahrzeuge fuhren ebenfalls ineinander.

Der 34-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurde durch den Aufprall am Freitagmittag eingeklemmt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Frau sowie der 35-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen. Die A70 war für etwa dreieinhalb Stunden in Richtung Bamberg gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf rund 190.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:241221-930-324593/1