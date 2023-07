Zwei 13-Jährige sollen Kiosk überfallen haben

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Zwei 13-Jährige sollen in Grünwald bei München einen Kiosk überfallen haben. Die Polizei nahm die Jungen am Freitagabend in der Nähe fest, wie sie am Sonntag mitteilte. Eine Mitarbeiterin des Kiosks hatte die Polizei gerufen. Der Frau zufolge hätten zwei männliche maskierte Personen sie mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht, Bargeld an sich genommen und seien geflohen.

Die Polizei entdeckte kurz darauf die beiden 13-Jährigen. Einer davon wurde nach einer kurzen Flucht erst nach Abgabe von Warnschüssen festgenommen. Er hatte laut Polizei mehrere hundert Euro Bargeld in kleiner Stückelung bei sich. Bei der Festnahme waren die beiden unbewaffnet. Die mutmaßlichen Tatwaffen wurden zunächst nicht gefunden.

© dpa-infocom, dpa:230723-99-501779/2