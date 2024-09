Zusammenstoß zwischen Zug und Auto – Lokführer eingeklemmt

Bei Rangierarbeiten in einem Industriegebiet kollidiert ein Zug mit einem Lastwagen. Der Lokführer wird eingeklemmt und schwer verletzt. Die Ursache ist bislang unklar.

Bei Rangierarbeiten ist ein Lokführer im Landkreis Landshut zwischen seinem Zug und einem Laster eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 56-Jährige stand außerhalb des Führerhauses, wie ein Polizeisprecher sagte. An einem Übergang in einem Industriegebiet in Wörth an der Isar sei der Zug aus zunächst unklaren Gründen gegen den Lastwagen gefahren.

Der 56-Jährige wurde von einem Hubschrauber mit schweren Beinverletzungen in eine Klinik geflogen. Keiner der beiden Insassen des Lastwagens wurde verletzt, wie es hieß. Der genaue Hergang müsse noch geklärt werden.







