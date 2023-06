Zusammenstoß mit Tanklaster am Mittleren Ring: Lkw-Fahrer (52) stirbt

Nach dem Unfall mit einem brennenden Tanklastzug auf dem Mittleren Ring in München ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ein Mensch gestorben. −Foto: dpa

Eine hohe Rauchwolke stieg am Freitagmorgen über München auf. Zwei Lastwagen stießen zusammen und gingen in Flammen auf. Einer der Fahrer starb am Unfallort.









Ein 52 Jahre alter Lastwagenfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Tanklaster in München gestorben. Beide Fahrzeuge standen nach dem Unfall am Mittleren Ring am Freitagmorgen in Flammen, teilte die Polizei mit. Der 55-jährige Fahrer des Tanklasters konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der 52-Jährige starb an der Unfallstelle.





Lkw geriet auf Mittlerem Ring in den Gegenverkehr





Sein Lastwagen war mit Schüttgut beladen. Er fuhr gegen 7.30 Uhr die Landshuter Allee stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Über die Fahrbahntrennung geriet er in den Gegenverkehr. Dort stieß der 52-Jährige mit dem Tanklaster des 55-Jährigen zusammen. Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in einen Grünstreifen geschleudert und die Fahrerkabinen gingen in Flammen auf. Die genaue Todesursache des 52-Jährigen sollen die weiteren Untersuchungen ergeben, sagte eine Polizeisprecherin.



Durch den Brand entstand eine hohe Rauchwolke. Die Feuerwehr München konnte das Feuer nach etwa eineinhalb Stunden löschen, teilte sie mit. Reifen, die durch die Hitze platzten, sorgten während des Einsatzes für laute Knalle. Der Tanklaster musste abgepumpt werden.





Landshuter Allee: Sperre bis zum Abend





Die Landshuter Allee wurde voll gesperrt. Ein Gutachter nahm Spuren vom Unfallort und soll den genauen Unfallhergang klären. Die Bergung der beiden Fahrzeuge gestaltet sich laut Polizei schwierig. Deswegen muss die Landshuter Allee vermutlich den ganzen Tag gesperrt bleiben. Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

− dpa