Zusammenstoß mit Pistenraupe: Snowboarderin schwer verletzt

Eine 16-jährige Snowboardfahrerin ist in Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) mit einer Pistenraupe kollidiert und hat sich schwer am Kopf verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Jugendliche war demnach mit einer Gruppe auf der bereits gesperrten Piste unterwegs, auf der das Kettenfahrzeug die Strecke präparierte.

Der Fahrer der Pistenraupe sah nach den Angaben die Jugendgruppe auf sich zukommen, verlangsamte das Tempo und machte mit einem akustischen Warnsignal auf sich aufmerksam. Trotzdem kollidierte die Snowboardfahrerin am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit dem Fahrzeug. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass dem Fahrer der Pistenraupe kein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann.

© dpa-infocom, dpa:240121-99-694131/2