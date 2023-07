Zusammenstoß beim Überholen: Motorradfahrer schwer verletzt

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß im Landkreis Berchtesgadener Land schwer verletzt worden. Der 55-Jährige fuhr am Samstagmittag von Teisendorf in Richtung Anger und wollte auf einer kurvenreichen Straße ein Wohnwagengespann überholen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto mit Anhänger. Das Motorrad und das Auto wurden stark eingedrückt, das linke Vorderrad des Autos wurde weggeschleudert. Zwei weitere Wagen wurden von umherfliegenden Fahrzeugteilen leicht beschädigt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer ins Krankenhaus.

