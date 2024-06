Zusammenstoß auf B26: Mann lebensgefährlich verletzt

Zwei Motorradfahrer sind auf der Bundesstraße 26 in Laufach (Landkreis Aschaffenburg) schwer verletzt worden - einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Zu dem Unfall kam es, als einer der beiden Männer am Sonntagnachmittag mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Beide Fahrer wurden verletzt und kamen mit Hubschraubern ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Dabei soll auch geklärt werden, warum der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet. Zeitweise war die Bundesstraße komplett gesperrt.

