Zur in Bayern zulässigen, schärferen AfD-Überwachung: Nicht wehrlos

Wes Geistes Kind allzu viele in der AfD sind, macht deren Landtagsabgeordneter Ralf Stadler wieder einmal überdeutlich: Statt den verbotenen Nazi-Slogan „Alles für Deutschland“ zu verwenden (für den Björn Höcke gestern erneut verurteilt wurde), postet er in Sozialen Netzwerken einfach „Alice für Deutschland“ – und gibt vor, damit seine Parteivorsitzende gemeint zu haben. Die musikalische Untermalung legt etwas anderes nahe. Die AfD versucht, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben – und will dadurch auch die Grenzen des Denkbaren verschieben.



Aber ein freiheitlich-demokratischer...