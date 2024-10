Zur finanziellen Notlage bayerischer Kommunen: Die Systemfrage

Zehn Jahre lang wurden in Deutschland unter Bundeskanzlerin Angela Merkel und in Bayern unter Ministerpräsident Horst Seehofer Probleme viel zu selten systemisch gelöst, sondern vor allem mit Geld zugeschüttet. Warum harte, im Zweifelsfall unpopuläre Reformen, wo doch die Steuereinnahmen nur so sprudelten? Und weil die Nachfolger in Land und Bund bei den Wohltaten nicht hintan stehen wollten, hat sich daran bis heute kaum etwas geändert.



Doch nun ist dieses Modell am Ende: Im Staatssäckel herrscht perspektivisch gähnende Leere, vieles lässt sich nicht mehr übertünchen, der...